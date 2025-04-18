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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
72
Время на прочтение
1 мин

В наряде цвета слоновой кости: принцесса Кико осмотрела выставку цветочных композиций

Японская принцесса в скромном виде сходила в музей.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Принцесса Кико

Принцесса Кико / © Getty Images

Принцесса Кико посетила выставку цветочных композиций в Токио.

Для культурного выхода Ее Величество выбрала наряд цвета слоновой кости, состоявший из приталенного жакета с пуговицами в тон и юбки А-силуэта длины миди.

Принцесса Кико / © Getty Images

Принцесса Кико / © Getty Images

Аутфит принцесса дополнила кожаными туфлями темно-бежевого цвета на стойких каблуках и сумкой такого же оттенка.

У Како была скромная прическа, нежный макияж, жемчужные серьги в ушах и изысканная брошь на жакете. В руках она держала белые перчатки.

Напомним, принцесса Кико надела на конференцию костюм василькового цвета, состоявшего из платья-футляра и приталенного жакета с жаккардовыми цветочными вставками.

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Дата публикации
Количество просмотров
72
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