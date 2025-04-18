- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 72
- Время на прочтение
- 1 мин
В наряде цвета слоновой кости: принцесса Кико осмотрела выставку цветочных композиций
Японская принцесса в скромном виде сходила в музей.
Принцесса Кико посетила выставку цветочных композиций в Токио.
Для культурного выхода Ее Величество выбрала наряд цвета слоновой кости, состоявший из приталенного жакета с пуговицами в тон и юбки А-силуэта длины миди.
Аутфит принцесса дополнила кожаными туфлями темно-бежевого цвета на стойких каблуках и сумкой такого же оттенка.
У Како была скромная прическа, нежный макияж, жемчужные серьги в ушах и изысканная брошь на жакете. В руках она держала белые перчатки.
Напомним, принцесса Кико надела на конференцию костюм василькового цвета, состоявшего из платья-футляра и приталенного жакета с жаккардовыми цветочными вставками.