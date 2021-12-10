В наряде в стиле милитари и полосатой рубашке: королева Рания на встрече

В наряде в стиле милитари и полосатой рубашке: королева Рания на встрече

Королева поделилась новым снимком в Instagram.

Королева Иордании Рания посетила Педагогическую академию, чтобы поздравить свою команду после того, как одна из ее учебных программ получила международную академическую аккредитацию.

На прошлой неделе Педагогическая академия королевы объявила, что ее диплом о профессиональном педагогическом образовании, который предлагает онлайн и личное обучение для учителей, был аккредитован CAEP - крупнейшим советом по аккредитации такого рода в Соединенных Штатах. Таким образом, Академия стала первой образовательной организацией, получившей международную академическую аккредитацию в Иордании.

Для такого мероприятия королева выбрала деловой костюм в стиле милитари от бренда Loewe, который сочетала с пурпурной рубашкой в полоску от Plan C с рюшами на воротнике. К стати, маска на лице у королевы была в цвет наряда.

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