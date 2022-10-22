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В наряде винного оттенка: королева Бельгии Матильда посетила престижную кулинарную школу

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В наряде винного оттенка: королева Бельгии Матильда посетила престижную кулинарную школу

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Образ был хорошо продуман и выглядел современно.

В пятницу, 21 октября, королева Бельгии Матильда посетила всемирно известную школу отельного бизнеса и кулинарии Ter Groene Poorte в Брюгге, где встретилась со студентами пекарского и мясного дела, а также посетила урок первоклассников.

Для своего выхода королева надела осенние цвета - блузу с хомутом вынного оттенка и плиссированную юбку в принт от Maison Natan. Наряд Ее Величества дополнимли бордовые замшевые сопоги, крпные серьги с камнями и несколько золотых браслетов.

Также ей сделали идеальную укладку, а в руке Матильда держала небольшой клатч. А вот что касается макияжа, то он практически отсутствовал на ее лице.

Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / Фото: Getty Images

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