В наряде зеленого оттенка: Джилл Байден сходила с мужем-президентом в ресторан

В наряде зеленого оттенка: Джилл Байден сходила с мужем-президентом в ресторан

Пару заметили 31 декабря, когда они уже покидали заведение.

Президент США Джо Байден и его супруга, первая леди Джилл Байден, сходили вдвоем на обед в ресторан морепродуктов Banks's Seafood Kitchen в штате Делавэре. Сейчас президентская чета проводит новогодние каникулы в своем доме вместе с семьей.

Джилл и Джо Байдены / Associated Press

Для праздничного обеда первая леди надела вещи в одной гамме: серо-зеленое платье, замшевые сапоги и утепленный жакет на кнопках нежно-салатового оттенка. Нард Джилл Байден дополнила красным ремнем на талии, маской на лице, которая была тоже в зеленом цвете и с золотистой вышивкой в виде снежинок.

Джилл и Джо Байдены / Associated Press

Образ завершили золотые украшения на запястьях, укладка и крупные серьги в ушах. Президент выбрал для обеда темно-синие брюки, голубой пиджак и полосатую рубашку, к которой не надел галстук.

Джилл и Джо Байдены / Associated Press

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