В наряде зеленого цвета: королева Максима посетила особый ужин в Амстердаме

Королева Максима / © Getty Images

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Королева Максима посетила ифтар, который проводился медицинским учреждением Cordaan в Амстердаме. Ифтар — это вечерний прием пищи у мусульман во время исламского месяца Рамадан.

Ужин и встреча прошли в ресторане De Foyer в районе Бос-эн-Ломмер. Раз в год в De Foyer проводит такое мероприятие для жителей учреждения Cordaan, их семей и членов местного сообщества. Cordaan помогает пожилым людям и больным, которым требуется уход, забота и помощь, чтобы они могли жить как можно более независимо. Королева посетила этот вечер, чтобы больше узнать об организации и познакомится с теми, кого она поддерживает.

Королева Максима / © Getty Images

Максима надела на ужин наряд от своего любимого бренда Natan, который включал джемпер, кардиган и миди-юбку. Образ Максима дополнила клатчем и несколькими украшениями, среди которых можно рассмотреть золотой браслет и часы на запястье. Она также надела серьги от Begum Khan, а в руке держала клатч ои Sophie Habsburg.

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Также ифтар на этой неделе посетила королева Рания, но в своей стране Иордании. Во время ужина она приняла группу женщин — иорданских военных и работниц служб безопасности — во дворце Аль-Хусейния в Аммане.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

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