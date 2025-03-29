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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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119
Время на прочтение
1 мин

В наряде зеленого цвета: королева Максима посетила особый ужин в Амстердаме

Ее Величество подобрала для встречи образ о одной цветовой гамме.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима посетила ифтар, который проводился медицинским учреждением Cordaan в Амстердаме. Ифтар — это вечерний прием пищи у мусульман во время исламского месяца Рамадан.

Ужин и встреча прошли в ресторане De Foyer в районе Бос-эн-Ломмер. Раз в год в De Foyer проводит такое мероприятие для жителей учреждения Cordaan, их семей и членов местного сообщества. Cordaan помогает пожилым людям и больным, которым требуется уход, забота и помощь, чтобы они могли жить как можно более независимо. Королева посетила этот вечер, чтобы больше узнать об организации и познакомится с теми, кого она поддерживает.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Максима надела на ужин наряд от своего любимого бренда Natan, который включал джемпер, кардиган и миди-юбку. Образ Максима дополнила клатчем и несколькими украшениями, среди которых можно рассмотреть золотой браслет и часы на запястье. Она также надела серьги от Begum Khan, а в руке держала клатч ои Sophie Habsburg.

Также ифтар на этой неделе посетила королева Рания, но в своей стране Иордании. Во время ужина она приняла группу женщин — иорданских военных и работниц служб безопасности — во дворце Аль-Хусейния в Аммане.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press

Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима та король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима та король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Associated Press

Королева Максима / © Associated Press

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и королева Летиция / © Getty Images

Королева Максима и королева Летиция / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

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