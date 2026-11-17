Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Реклама

На шестой ежегодной церемонии вручения экологической премии The Earthshot Prize 2026, основателем которой является принц Уильям, принц и принцесса выбрали наряды индийских дизайнеров, отдав дань уважения местным текстильным традициям.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт надела традиционное индийское длинное платье-анаркали насыщенного бордово-красного оттенка от дизайнера Mahima Mahajan. Наряд украшен золотистой ручной вышивкой в традиционной технике Banarsi (это традиционное индийское ручное искусство создания роскошной шелковой парчи, зародившееся в городе Банарас), россыпью мелких золотых точек по всей длине, стеклянным бисером и декоративной золотой тесьмой по V-образному вырезу, талии и манжетам длинных рукавов.

Реклама

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Вечерний образ принцессы Уэльской дополнял гарнитур из коллекции королевы Елизаветы II — бриллиантово-изумрудное колье с кисточками и парные серьги-подвески (ранее Кэтрин надевала эти серьги во время карибского тура на Ямайке в 2022 году).

Реклама

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Волосы Кейт собраны в элегантную вечернюю прическу с мягкими локонами у лица, а макияж выполнен в насыщенных вечерних оттенках.

Принц Уильям появился на дорожке в сшитом на заказ в Индии традиционном индийском костюме с высоким глухим воротником-стойкой (Bandhgala) с пуговицами ручной вышивки от знаменитого индийского кутюрье Manish Malhotra и классических черных брюках. Обут будущий король в кожаные черные туфли.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Супруги мило позировали перед собравшимися фотографами перед началом церемонии.

Новости партнеров