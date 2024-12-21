В наушниках и черном пальто: Елена Зеленская сходила на спектакль в "Софию Киевскую"

Первая леди Украины вместе с многодетными семьями из Киевской области первой посмотрела увлекательную историю о героях в Киевской Руси.

Елена Зеленская побывала на рождественском спектакле "Говорять ті, що слухали вічність" на территории Национального заповедника "София Киевская", которую создала команда ее Фонда вместе с партнерами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Выступление полно волшебных моментов: яркие спецэффекты, рождественский детский хор, уютные декорации и удивительные истории. Все это переносит во времена Киевской Руси, рассказывая о мужестве, любви и силе добра", — написала первая леди в соцсети.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там Елена появилась в классическом черном пальто и сером свитере с широкими рукавами. На голове первой леди были большие белые наушники.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в костюме баклажанового оттенка и с платком-паше выступила на мероприятии.

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