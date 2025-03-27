В небесно-голубом костюме: герцогиня Софи появилась в Брюсселе в наряде от Victoria Beckham

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

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Герцогиня Софи совершила свой визит в качестве покровительницы Национального общества по предотвращению жестокого обращения с детьми (NSPCC) и Plan International UK. Ее в этой поездке сопровождает министр Великобритании Джесс Филлипс.

26 марта Софи посетила заседание британского правительства и Европейского парламента по правам детей. Во время мероприятия герцогиня и Джесс Филлипс подчеркнули настоятельную необходимость борьбы с сексуальной эксплуатацией и насилием над детьми. Позже Софи посетила прием с участниками дискуссии.

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

В тот день Софи надела костюм небесно-голубого цвета от британского бренда Victoria Beckham, созданного бывшей участницей группы Spice Girls Викторией Бекхэм. Костюм она носила в сочетании с нежной блузой от Gabriela Hearst и туфлями от Prada.

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Деловой образ Софи завершила несколькими золотыми украшениями лаконичного дизайна, легким макияжем, а также клатчем от своего любимого бренда Sophie Habsburg. Ранее сумками от этой марки Софи неоднократно дополняла свои образы как для деловых встреч, так и для светских выходов.

В частности сумку подобного дизайна можно було увидеть у руках у Софи во время ее поездки на Мальту, когда она посетила виллу, где жила королева Елизавета II.