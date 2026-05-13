В небесно-голубом костюме и кофейных туфлях: принцесса Уэльская прибыла в Италию

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Кэтрин отправилась в одиночное путешествие в Италию ради дела, которое ей очень близко — изучения раннего детства. Это ее первая зарубежная поездка со времен, когда принцессе был поставлен диагноз рака и, когда Кейт сообщила о ремиссии в 2025 году.

Это двухдневный визит, посвященный известной философии раннего развития детей в Италии, часто называемой подходом Реджио-Эмилии. Кейт давно интересуется исследованиями раннего развития детей, и эта европейская поездка демонстрирует ее стремление еще больше привлечь внимание к этой теме.

44-летняя принцесса Уэльская выглядела сияющей, появившись на площади Камилло Прамполини в дизайнерском синем костюме от Edeline Lee, дополнив его белой блузкой, кофейными туфлями и миниатюрной голубой сумкой на короткой ручке. Волосы принцессы были уложены волнами, а на шее было новое украшение — золотая цепочка с подвеской и жемчужиной.

Поклонники королевской семьи Британии собрались, чтобы хотя бы мельком увидеть принцессу Уэльскую в первый день ее визита в Реджо-Эмилию.

