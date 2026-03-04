В небесно-голубом костюме и на каблуках: канцлер казначейства Великобритании под прицелом папарацци

Рэйчел Ривз / © Associated Press

Канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз попала в объективы папарацци, когда покидала Даунинг-стрит, 11, чтобы выступить с весенним заявлением в Лондоне.

Политик выглядела великолепно в небесно-голубом костюме, который состоял из приталенного жакета с акцентной черной пуговицей и прямых брюк со стрелками, и белой блузке. Наряд она скомбинировала с бежевыми остроносыми туфлями на устойчивых каблуках.

Ривз сделала укладку с прикорневым объемом и челкой, нежный макияж и украсила шею золотой цепочкой с подвеской.

