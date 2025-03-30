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В небесно-голубом костюме и с макияжем смоки-айс: премьер-министр Дании встретилась с Макроном
Мэтте Фредериксен в нежном аутфите появилась у Елисейского дворца в Париже.
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен приехала во Францию, чтобы принять участие в саммите, посвященном Украине. У Елисейского дворца в Париже ее встретил президент Франции Эммануэль Макрон.
Мэтте появилась там в белом топе и небесно-голубом костюме, состоявшем из двубортного жакета и широких брюк со стрелками. Наряд премьер скомбинировала с черными замшевыми туфлями.
Фредериксен сделала элегантную прическу, макияж смоки-айс и завершила лук лаконичными золотыми серьгами-гвоздями.
Напомним, Мэтте Фредериксен на саммите ЕС в Брюсселе предстала в белом брючном костюме в едва заметную полоску.