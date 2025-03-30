В небесно-голубом костюме и с макияжем смоки-айс: премьер-министр Дании встретилась с Макроном

Эммануэль Макрон и Мэтте Фредериксен / © Associated Press

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Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен приехала во Францию, чтобы принять участие в саммите, посвященном Украине. У Елисейского дворца в Париже ее встретил президент Франции Эммануэль Макрон.

Мэтте Фредериксен и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Мэтте появилась там в белом топе и небесно-голубом костюме, состоявшем из двубортного жакета и широких брюк со стрелками. Наряд премьер скомбинировала с черными замшевыми туфлями.

Эммануэль Макрон и Мэтте Фредериксен / © Associated Press

Фредериксен сделала элегантную прическу, макияж смоки-айс и завершила лук лаконичными золотыми серьгами-гвоздями.

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Мэтте Фредериксен / © Associated Press

Напомним, Мэтте Фредериксен на саммите ЕС в Брюсселе предстала в белом брючном костюме в едва заметную полоску.