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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
84
Время на прочтение
1 мин

В небесно-голубом костюме и с макияжем смоки-айс: премьер-министр Дании встретилась с Макроном

Мэтте Фредериксен в нежном аутфите появилась у Елисейского дворца в Париже.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Эммануэль Макрон и Мэтте Фредериксен

Эммануэль Макрон и Мэтте Фредериксен / © Associated Press

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен приехала во Францию, чтобы принять участие в саммите, посвященном Украине. У Елисейского дворца в Париже ее встретил президент Франции Эммануэль Макрон.

Мэтте Фредериксен и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Мэтте Фредериксен и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Мэтте появилась там в белом топе и небесно-голубом костюме, состоявшем из двубортного жакета и широких брюк со стрелками. Наряд премьер скомбинировала с черными замшевыми туфлями.

Эммануэль Макрон и Мэтте Фредериксен / © Associated Press

Эммануэль Макрон и Мэтте Фредериксен / © Associated Press

Фредериксен сделала элегантную прическу, макияж смоки-айс и завершила лук лаконичными золотыми серьгами-гвоздями.

Мэтте Фредериксен / © Associated Press

Мэтте Фредериксен / © Associated Press

Напомним, Мэтте Фредериксен на саммите ЕС в Брюсселе предстала в белом брючном костюме в едва заметную полоску.

Дата публикации
Количество просмотров
84
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