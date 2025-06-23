ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
768
Время на прочтение
1 мин

В небесно-голубом костюме и топе с цветочными аппликациями: премьер-министр Италии Джорджа Мелони в Канаде

Джорджа Мелони в стильном образе появилась на церемонии встречи участников «Большой семерки».

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла участие в саммите G7 в канадском городе Кананаскисе. Ее сфотографировали, когда шла на официальную церемонию встречи участников.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Политик появилась там в стильном образе. На ней был нежно-голубой костюм, состоявший из жакета с золотыми пуговицами и брюк-палаццо со стрелками.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Свой лук Мелони дополнила белыми остроносыми туфлями на каблуках-рюмках. Она сделала идеально ровную укладку с боковым пробором, макияж с розовой помадой и темно-бордовый маникюр. Уши Джорджа украсила красивыми серьгами-цветами с бриллиантами.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони на встрече с премьер-министром Великобритании предстала в бежевом костюме в белую полоску и с золотым люрексом и бежевом топе.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
768
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie