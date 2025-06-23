В небесно-голубом костюме и топе с цветочными аппликациями: премьер-министр Италии Джорджа Мелони в Канаде

Джорджа Мелони / © Associated Press

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла участие в саммите G7 в канадском городе Кананаскисе. Ее сфотографировали, когда шла на официальную церемонию встречи участников.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Политик появилась там в стильном образе. На ней был нежно-голубой костюм, состоявший из жакета с золотыми пуговицами и брюк-палаццо со стрелками.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Свой лук Мелони дополнила белыми остроносыми туфлями на каблуках-рюмках. Она сделала идеально ровную укладку с боковым пробором, макияж с розовой помадой и темно-бордовый маникюр. Уши Джорджа украсила красивыми серьгами-цветами с бриллиантами.

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Джорджа Мелони / © Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони на встрече с премьер-министром Великобритании предстала в бежевом костюме в белую полоску и с золотым люрексом и бежевом топе.