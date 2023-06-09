В небесно-голубом костюме и туфлях Louis Vuitton: Брижит Макрон в красивом образе посетила город-крепость

Первая леди с мужем побывали в популярном туристическом месте в Нормандии.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили средневековый город-крепость Мон-Сен-Мишель – главную туристическую достопримечательность и объект наследия ЮНЕСКО, который в этом году празднует свое 1000-летие.

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

Для этой поездки Брижит выбрала красивый нежный аутфит. На ней был небесно-голубой костюм, состоявший из удлиненного жакета и прямых брюк со стрелками, и голубая шелковая блузка.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Наряд первая леди дополнила коричневыми кожаными туфлями от Louis Vuitton, на ремешках которых был изображен лого бренда. В руках у нее была большая коричневая сумка.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит сделала укладку с прикорневым объемом, любимый макияж смоки-айс, украсила руки кольцами с камнями и завершила лук солнцезащитными очками в черепаховой оправе.

Эммануэль был одет в серый костюм, белую рубашку и черный галстук.

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

Напомним, Брижит Макрон сходила в Лувр на выставку в коротком черном платье с пикантным вырезом и кожаными ремешками по бокам, прекрасно подчеркнувшем ее стройные ноги.

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