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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В небесно-голубом костюме: кронпринцесса Виктория с мужем вышла на публику

Шведская кронпринцесса Виктория появилась на публичном мероприятии вместе с мужем кронпринцем Даниэлем.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images

На днях они посетили Управление государственного долга Швеции в Стокгольме. Виктория появилась в этот день на публике в небесно-голубом брючном костюме, который состоял из удлиненного жакета и брюк со стрелками. Наряд она сочетала с замшевыми туфлями-лодочками на каблуках и миниатюрной сумкой на длинной ручке, которая висела на плече.

У кронпринцессы на шее была подвеска на цепочке из белого золота и небольшие серьги в ушах. Волосы она собрала в низкий классический пучок и сделала едва заметный макияж на лице.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images

Ее муж кронпринц Даниэль надел темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук. Обут он был в черные кожаные туфли, на его запястье были часы, а на пальце обручальное кольцо.

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

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