- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 99
- Время на прочтение
- 1 мин
В небесно-голубом костюме: кронпринцесса Виктория с мужем вышла на публику
Шведская кронпринцесса Виктория появилась на публичном мероприятии вместе с мужем кронпринцем Даниэлем.
На днях они посетили Управление государственного долга Швеции в Стокгольме. Виктория появилась в этот день на публике в небесно-голубом брючном костюме, который состоял из удлиненного жакета и брюк со стрелками. Наряд она сочетала с замшевыми туфлями-лодочками на каблуках и миниатюрной сумкой на длинной ручке, которая висела на плече.
У кронпринцессы на шее была подвеска на цепочке из белого золота и небольшие серьги в ушах. Волосы она собрала в низкий классический пучок и сделала едва заметный макияж на лице.
Ее муж кронпринц Даниэль надел темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук. Обут он был в черные кожаные туфли, на его запястье были часы, а на пальце обручальное кольцо.