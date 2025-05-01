В небесно-голубом костюме: кронпринцесса Виктория с мужем вышла на публику

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images

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На днях они посетили Управление государственного долга Швеции в Стокгольме. Виктория появилась в этот день на публике в небесно-голубом брючном костюме, который состоял из удлиненного жакета и брюк со стрелками. Наряд она сочетала с замшевыми туфлями-лодочками на каблуках и миниатюрной сумкой на длинной ручке, которая висела на плече.

У кронпринцессы на шее была подвеска на цепочке из белого золота и небольшие серьги в ушах. Волосы она собрала в низкий классический пучок и сделала едва заметный макияж на лице.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images

Ее муж кронпринц Даниэль надел темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук. Обут он был в черные кожаные туфли, на его запястье были часы, а на пальце обручальное кольцо.

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Кронпринцесса Виктория / © Associated Press Кронпринцесса Виктория / © Associated Press Кронпринцесса Виктория / © Associated Press Кронпринцесса Виктория / © Associated Press Кронпринцесса Виктория / © Associated Press Кронпринцесса Виктория / © Associated Press Кронпринцесса Виктория / © Associated Press Кронпринцесса Виктория / © Associated Press Кронпринцесса Виктория / © Associated Press Кронпринцесса Виктория / © Associated Press Кронпринцесса Виктория / © Associated Press Кронпринцесса Виктория / © Associated Press Кронпринцесса Виктория / © Associated Press Кронпринцесса Виктория / © Associated Press