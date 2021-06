В небесно-голубом наряде: герцогиня Корнуольская Камилла посетила выставку

Эта выставка стала первым официальным мероприятием для Королевской академии танца, которое посетила герцогиня.

9 июня герцогиня Корнуольская Камилла посетила музей Виктории и Альберта, чтобы увидеть экспозицию On Point: Royal Academy of Dance at 100. Герцогиня является вице-патроном Королевской академии танца. На эту должность она вступила в прошлом году, но из-за пандемии мероприятия, выставки и встречи не проводились. Таким образом эта выставка является первым официальным мероприятием, посещенным герцогиней с момента вступления в должность.

В музее герцогиня Корнуолльская осмотрела выставку вместе с Дарси Бассел, президентом Королевской академии танцев. Экспозиция была посвященная 100-летию академии и рассказывала о том, как она сформировала будущее танцевального обучения.

Камилла, герцогиня Корнуолльская / Getty Images

Впервые в истории академии предоставила доступ к своему архиву в большом масштабе. С 1953 года должность покровителя академии танца занимала королева Елизавета II.

Для своего выхода Камилла выбрала небесно-голубое платье с воротником-стойкой и молнией. Наряд украшало V-образное декольте, рукава в три четверти и еле заметная вышивка белыми нитками. Сочетала герцогиня свой наряд с маской с флористическим принтом и бежевыми туфлями.

Камилла, герцогиня Корнуолльская / Getty Images

Пока герцогиня посещала выставку, ее муж принц Чарльз побывал на первой в Великобритании ферме Rainbarrow, расположенной в городе Паундбери.

Принц Чурльз / Getty Images

