В небесно-голубом наряде и с красивым украшением на шее: королева Максима блистала на концерте

Ее Величество присутствовала на рождественском музыкальном гала-концерте в театре T Spant в Буссуме. Гала-концерт проводится по инициативе фонда "Больше музыки в классе", королева является почетным председателем фонда.

На мероприятие Максима приехала в блузке и юбке от Natan Couture, подобрала к образу клатч Bottega Veneta Intrecciato с узлом из кожи и обула туфли небесно-голубого цвета Gianvito Rossi.

Королева Максима / Фото: Getty Images

На шее у Максимы было колье из бело-синих камней, а в ушах серьг-висюльки из этого же комплекта. Волосы она уложила в прическу, сделала насыщенный макияж глаз и немного подчеркнула губы. Также у королевы был красный маникюр и несколько браслетов было на ее запястье.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Днем ранее королева Максима в красивом образе посещала концерт в театре AFAS Live, куда они с супругом-королем пригласили президентскую чету Южной Кореи, посетившую на днях Амстердам.

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