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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В небесно-голубом наряде: княгиня Шарлин с мужем посетила церемонию

Княгиня Шарлин и князь Альбер II появились на светской церемонии в Монте-Карло.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлин и князь Альбер II

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Шарлин и Альбер вчера присутствовали на церемонии закрытия 64-го Телевизионного фестиваля в Монте-Карло. Княгиня вышла на сцену в небесно-голубом платье в пол с американской проймой и небольшим шлейфом, дополнив образ серебристыми босоножками на каблуках и своим помолвочным кольцом с бриллиантом.

Княгиня сделала красивую прическу, уложив светлые волосы красивыми волнами. Макияж на ее лице был выполнен в натуральных оттенках.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Князь Альбер II появился на вечере в черном смокинге, надев белоснежную рубашку и черный галстук-бабочку.

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Напомним, недавно мы рассказывали, что князь Альбер II сказал о своем браке с княгиней Шарлин публично журналистам.

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