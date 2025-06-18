В небесно-голубом наряде: княгиня Шарлин с мужем посетила церемонию

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Реклама

Шарлин и Альбер вчера присутствовали на церемонии закрытия 64-го Телевизионного фестиваля в Монте-Карло. Княгиня вышла на сцену в небесно-голубом платье в пол с американской проймой и небольшим шлейфом, дополнив образ серебристыми босоножками на каблуках и своим помолвочным кольцом с бриллиантом.

Княгиня сделала красивую прическу, уложив светлые волосы красивыми волнами. Макияж на ее лице был выполнен в натуральных оттенках.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Князь Альбер II появился на вечере в черном смокинге, надев белоснежную рубашку и черный галстук-бабочку.

Реклама

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Напомним, недавно мы рассказывали, что князь Альбер II сказал о своем браке с княгиней Шарлин публично журналистам.