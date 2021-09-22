В небесно-голубом наряде со стрелками на рукавах: похудевшая Юлия Тимошенко в Верховной Раде

Нардеп продолжает демонстрировать в стенах парламента новые и эффектные образы.
На сегодняшнем заседании Верховной Рады Юлия Тимошенко появилась в нежном аутфите. Политик подчеркнула похудевшую фигуру небесно-голубым платьем интересного кроя и со стрелками на рукавах.
Она сделала свою любимую прическу — собрала волосы в хвост, уложив его на одну сторону, и выпустила спереди пряди, а также украсила уши элегантными светлыми серьгами.
Тимошенко любит носить облегающие платья. К примеру, вчера в стенах парламента она появилась в черном обтягивающем платье с драпировкой в зоне декольте и бежевыми вставками по бокам, которые делали ее стройнее. Наряд на плечах и манжетах украшали золотые пуговицы.
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