В небесно-голубом пальто и туфлях на шпильке: герцогиня Эдинбургская на меропритии в Гайд-парке
Герцогиня Эдинбургская присутствовала на параде и службе Ассоциации ветеранов объединенной кавалерии в Гайд-парке, в центре Лондона.
Спустя 102 года после открытия мемориала в Гайд-парке, кавалерия и йоменская кавалерия собрались лично, чтобы почтить память военнослужащих кавалерии и йоменской кавалерии Великобритании и Содружества, павших в Первой мировой войне и последующих конфликтах.
Герцогиня Софи появилась на мероприятии в пальто нежного голубого оттенка с тонким поясом на талии от Emilia Wickstead, обула кожаные туфли Jimmy Choo из коричневой кожи крокодила и дополнила лук шляпой Jtmillinery коричневого оттенка, подобрав ей в тон клатч из змеиной кожи Sophie Habsburg.
Из украшений на герцогине были серьги-подвески с камнями и золотая цепочка с круглой подвеской с бриллиантами на шее. Софи распустила часть волос и сделала легкий дневной макияж.
На днях герцогиня, напомним, посетила вторую садовую вечеринку в Букингемском дворце, где появилась в небесно-голубом платье и туфлях Prada.