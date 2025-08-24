В небесно-голубом пальто с вышивкой и шляпе: королева Камилла на ипподроме в Йорке

Королева Камилла / © Getty Images

Церемония Sky Bet City Of York Stakes прошла в четвертый день фестиваля Sky Bet Ebor 2025 на Йоркском ипподроме, который королева посещала несколькими днями ранее.

В этот раз Ее Величество облачилась в небесно-голубое пальто с белой цветочной вышивкой на рукавах и по всей длине застежки наряда. Лук Камилла дополнила широкополой бежевой шляпой, туфлями в тон и плетенной сумкой Bottega Veneta. Она надела жемчужные серьги-висюльки и свою любимую золотую цепочку с пластинчатой подвеской на шее с инициалами ее пятерых внуков. Сделала лаконичную укладку и легкий макияж на лице.

Несколькими днями ранее королева приезжала на ипподром в белом цветочное платье от любимого королевского дизайнера Fiona Clare, голубом пальто с поясом на талии, кремовой шляпе и обута в бежевые туфли-лодочки на невысоких каблуках.

Напомним, сейчас королева и ее супруг король Чарльз наслаждаются летними каникулами в Шотландии, где к ним присоединятся и другие члені их семьи.