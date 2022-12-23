В небесно-голубом платье: Елена Зеленская снялась в фотосессии для рождественского проекта

Елена Зеленская вместе с украинскими детьми снялась в красивой фотосессии для музыкального рождественского проекта "Ти не один". Она позировала с детьми в уютной атмосфере у елки.

Фото 1+1

На фотографиях первая леди предстала в нежном образе. На ней было закрытое небесно-голубое платье миди с воротником-стойкой, которое она сочетала с бежевыми кожаными туфлями.

Фото 1+1

Волосы Елена собрала в аккуратную прическу и сделала нежный макияж. Уши Зеленская украсила любимыми серьгами в виде петушков от украинского бренда GUNIA Project.

Фото 1+1

"В нашей семье мы всегда празднуем Рождество. Накрываем стол, готовим вкусные блюда и украшаем елку старинными елочными игрушками. Мы сохранили рождественские украшения, которые были на елке еще у моей мамы, когда она была совсем маленькая. Они уже не блестят, но все равно мы до сих пор придерживаемся этой семейной традиции", – рассказала первая леди для проекта.

Фото 1+1

Фото 1+1

В проекте впервые украинские артисты, военнослужащие, волонтеры, представители ГСЧС и других служб соберутся в уютной атмосфере, чтобы поделиться рождественскими традициями и детскими воспоминаниями.

Первая леди сделает сюрприз детскому хору GolDem kids с территорий, пострадавших от российской агрессии.

Музыкальный рождественский проект "Ти не один" покажут 25 декабря в 21.00 на канале ТЕТ и 1+1 Украина.

Напомним, во время онлайн-встречи Зеленская продемонстрировала деловой лук в жакете горчичного цвета.

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