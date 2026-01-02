В небесно-голубом платье и с изысканной брошью: императрица Масако на новогодней церемонии

Императрица Масако / © Getty Images

Реклама

Японский император Нарухито и его супруга императрица Масако приняли участие в новогодней церемонии в Императорском дворце. На мероприятии также присутствовали другие члены императорской семьи, которые поздравляли публику с Новым годом.

Император Нарухито и императрица Масако / © Associated Press

Масако выбрала для своего появления небесно-голубое платье с длинными рукавами и воротником-стойкой. К нему императрица прикрепила изысканную серебряную брошь с жемчужиной. Ее Величество сделала элегантную прическу, макияж с акцентом на бровях и глазах и украсила уши серьгами с бриллиантами и жемчужинами. В руках она держала кремовый веер.

Императрица Масако / © Getty Images

Напомним, императрица Масако в костюме цвета слоновой кости появилась на мероприятии в Токио.