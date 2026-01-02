- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 157
- Время на прочтение
- 1 мин
В небесно-голубом платье и с изысканной брошью: императрица Масако на новогодней церемонии
Японская императрица в нежном аутфите появилась на мероприятии по случаю Нового года.
Японский император Нарухито и его супруга императрица Масако приняли участие в новогодней церемонии в Императорском дворце. На мероприятии также присутствовали другие члены императорской семьи, которые поздравляли публику с Новым годом.
Масако выбрала для своего появления небесно-голубое платье с длинными рукавами и воротником-стойкой. К нему императрица прикрепила изысканную серебряную брошь с жемчужиной. Ее Величество сделала элегантную прическу, макияж с акцентом на бровях и глазах и украсила уши серьгами с бриллиантами и жемчужинами. В руках она держала кремовый веер.
Напомним, императрица Масако в костюме цвета слоновой кости появилась на мероприятии в Токио.