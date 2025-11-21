ТСН в социальных сетях

В небесно-голубом платье и серьгах-висюльках: королева Матильда посетила праздничное мероприятие

Королева Бельгии выбрала красивый голубой наряд для праздничного мероприятия.

Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Ее Величество королева Матильда посетила официальное торжество по случаю 25-летия Фонда королевы Матильды, которое прошло в Брюсселе.

Она приехала на праздник в небесно-голубом платье-миди Natan Couture с открытыми плечами и небольшим разрезом на подоле. Она дополнила свой образ маленькой нюдовой сумкой от Dior и туфлями-лодочками на каблуках тоже от Dior. Прическа Матильды была объемной и легкий макияж был на лице, а в ушах сверкали серьги-висюльки с голубыми камнями.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Также недавно мы видели королеву в кобальтово-синем платье с открытыми плечами и объемными рукавами-фонариками, когда она вместе с мужем королем Филиппом появилась на королевском приеме для лиц, удостоенных дворянского достоинства, который состоялся во дворце в Брюсселе.

