В небесно-голубом платье и серьгах-висюльках: королева Матильда посетила праздничное мероприятие

Королева Матильда / © Getty Images

Ее Величество королева Матильда посетила официальное торжество по случаю 25-летия Фонда королевы Матильды, которое прошло в Брюсселе.

Она приехала на праздник в небесно-голубом платье-миди Natan Couture с открытыми плечами и небольшим разрезом на подоле. Она дополнила свой образ маленькой нюдовой сумкой от Dior и туфлями-лодочками на каблуках тоже от Dior. Прическа Матильды была объемной и легкий макияж был на лице, а в ушах сверкали серьги-висюльки с голубыми камнями.

Также недавно мы видели королеву в кобальтово-синем платье с открытыми плечами и объемными рукавами-фонариками, когда она вместе с мужем королем Филиппом появилась на королевском приеме для лиц, удостоенных дворянского достоинства, который состоялся во дворце в Брюсселе.