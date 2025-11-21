- Дата публикации
В небесно-голубом платье и серьгах-висюльках: королева Матильда посетила праздничное мероприятие
Королева Бельгии выбрала красивый голубой наряд для праздничного мероприятия.
Ее Величество королева Матильда посетила официальное торжество по случаю 25-летия Фонда королевы Матильды, которое прошло в Брюсселе.
Она приехала на праздник в небесно-голубом платье-миди Natan Couture с открытыми плечами и небольшим разрезом на подоле. Она дополнила свой образ маленькой нюдовой сумкой от Dior и туфлями-лодочками на каблуках тоже от Dior. Прическа Матильды была объемной и легкий макияж был на лице, а в ушах сверкали серьги-висюльки с голубыми камнями.
Также недавно мы видели королеву в кобальтово-синем платье с открытыми плечами и объемными рукавами-фонариками, когда она вместе с мужем королем Филиппом появилась на королевском приеме для лиц, удостоенных дворянского достоинства, который состоялся во дворце в Брюсселе.