В небесно-голубом платье с бисером: принцесса Анна посетила прием во дворце в Лондоне

Принцесса Анна / © Getty Images

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К королевской особе присоединились герцог и герцогиня Глостерские и Питер Кайл, министр по делам бизнеса и торговли.

Премия присуждается людям в пяти категориях: молодой основатель, инновации, международная торговля, устойчивое развитие и содействие созданию возможностей посредством социальной мобильности.

Принцесса Анна / © Getty Images

На приеме принцесса Анна пообщались с некоторыми из счастливых победителей. Она облачилась в нежно-голубое платье с вышивкой бисером на груди, накинула платок в тон на плечи и надела высокие белые перчатки. Образ Анны дополняло жемчужное колье на шее с голубым камнем и жемчужные серьги в ушах. Ее прическа была фирменно, а на лице легкий макияж, в котором она подчеркнула губы помадой.

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Кроме этого принцесса Анна побывала в Королевском яхт-клубе и в консультационном центре Citizens Advice Hart, а затем приняла участие в открытии нового жилого комплекса по адресу 1-5 Church Fields в Стокбридже.

Напомним, у принца Гарри также насыщенная неделя в Лондоне. Герцог Сассекские приехал с визитом и ожидается, что к нему скоро присоединится Меган Маркл и их дети.

Принц Гарри в Бирмингеме / © Getty Images

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