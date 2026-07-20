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В небесно-голубом платье с V-образным декольте: супруга нового премьер-министра Великобритании появилась на публике
Новоназначенный премьер-министр Великобритании Энди Бернем впервые появился с женой на Даунинг-стрит, 10.
Новым премьер-министром Великобритании стал Энди Бернем. Он вместе с женой Мари-Франс ван Хил посетил аудиенцию у короля Чарльза III в Букингемском дворце.
Затем супруги прибыли в резиденцию на Даунинг-стрит, 10, где они встретились с людьми, собравшимися там, чтобы поздравить новоназначенного премьера. Пара даже обменялась нежным поцелуем на глазах у публики.
Для своего дебюта в роли супруги главы британского правительства Мари-Франс выбрала небесно-голубое платье из легкой ткани длиной миди.
Платье имело V-образный вырез, свободные короткие рукава с мягкой драпировкой и приталенный силуэт, который деликатно подчеркивал фигуру.
Мари-Франс сочетала платье с нюдовыми остроносыми слингбэками с белой цветочной аппликацией.
Жена премьера собрала волосы в элегантную прическу, закрепив их сзади декоративной заколкой, а макияж выполнила в нежных оттенках. А еще у нее был французский маникюр. Уши ван Хил украсила серебряными серьгами-кольцами, а руки — серебряными браслетами и кольцами.