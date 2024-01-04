В небесно-голубом жакете и лакированных туфлях: президент Косово на деловой встрече

Вьоса Османи сочетала в своем образе нежный голубой цвет с классическим черным.
Президент Косова Вьоса Османи сегодня, 4 января, принимала у себя в резиденции в Приштине министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, прибывшего в страну с официальным визитом.
Вьоса выбрала в этот день деловой аутфит. На ней был небесно-голубой приталенный жакет с одной золотой пуговицей в форме ромба, черный топ и черные брюки-клеш со стрелками. Наряд она дополнила черными лакированными остроносыми туфлями.
Османи сделала укладку с кудрями, макияж с акцентом на розовой помаде и завершила лук жемчужными серьгами.
Кэмерон был одет в черный классический костюм, светло-голубую рубашку и темно-зеленый галстук.
Напомним, ранее Вьоса Османи на Европейском саммите появилась в костюме цвета марсала, состоявшем из приталенного жакета и прямых брюк, и бежевом топе.
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