В небесно-голубом жакете и лакированных туфлях: президент Косово на деловой встрече

Вьоса Османи сочетала в своем образе нежный голубой цвет с классическим черным.

Президент Косова Вьоса Османи сегодня, 4 января, принимала у себя в резиденции в Приштине министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, прибывшего в страну с официальным визитом.

Дэвид Кэмерон и Вьоса Османи / Фото: Associated Press

Вьоса выбрала в этот день деловой аутфит. На ней был небесно-голубой приталенный жакет с одной золотой пуговицей в форме ромба, черный топ и черные брюки-клеш со стрелками. Наряд она дополнила черными лакированными остроносыми туфлями.

Дэвид Кэмерон и Вьоса Османи / Фото: Associated Press

Османи сделала укладку с кудрями, макияж с акцентом на розовой помаде и завершила лук жемчужными серьгами.

Дэвид Кэмерон и Вьоса Османи / Фото: Associated Press

Кэмерон был одет в черный классический костюм, светло-голубую рубашку и темно-зеленый галстук.

Дэвид Кэмерон и Вьоса Османи / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Вьоса Османи на Европейском саммите появилась в костюме цвета марсала, состоявшем из приталенного жакета и прямых брюк, и бежевом топе.

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