В небесно-голубом жакете и с брошью-перьями: председатель Бундестага Юлия Клекнер приняла участие в дебатах

Юлия Клекнер / © Getty Images

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Глава Бундестага Юлия Клекнер приняла участие в дебатах по новому бюджетному плану в Берлине.

Политик была одета в бледно-розовый топ и жакет небесно-голубого цвета, к которому она прикрепила контрастную брошь с перьями пастельно-кораллового цвета.

Юлия Клекнер / © Getty Images

Клекнер сделала укладку с прикорневым объемом и локонами, макияж с розовой помадой и украсила уши интересными серьгами с камнями и большими жемчужинами.

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Напомним, Юлия Клекнер на книжном вечере медиаконтроля в Кургаузе появилась в светло-розовом платье с небольшим вырезом и драпировкой.