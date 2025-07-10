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В небесно-голубом жакете и с брошью-перьями: председатель Бундестага Юлия Клекнер приняла участие в дебатах
Бывшая министер продовольствия и сельского хозяйства Германии выглядела ярко на работе.
Глава Бундестага Юлия Клекнер приняла участие в дебатах по новому бюджетному плану в Берлине.
Политик была одета в бледно-розовый топ и жакет небесно-голубого цвета, к которому она прикрепила контрастную брошь с перьями пастельно-кораллового цвета.
Клекнер сделала укладку с прикорневым объемом и локонами, макияж с розовой помадой и украсила уши интересными серьгами с камнями и большими жемчужинами.
Напомним, Юлия Клекнер на книжном вечере медиаконтроля в Кургаузе появилась в светло-розовом платье с небольшим вырезом и драпировкой.