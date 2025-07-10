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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В небесно-голубом жакете и с брошью-перьями: председатель Бундестага Юлия Клекнер приняла участие в дебатах

Бывшая министер продовольствия и сельского хозяйства Германии выглядела ярко на работе.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Юлия Клекнер

Юлия Клекнер / © Getty Images

Глава Бундестага Юлия Клекнер приняла участие в дебатах по новому бюджетному плану в Берлине.

Политик была одета в бледно-розовый топ и жакет небесно-голубого цвета, к которому она прикрепила контрастную брошь с перьями пастельно-кораллового цвета.

Юлия Клекнер / © Getty Images

Юлия Клекнер / © Getty Images

Клекнер сделала укладку с прикорневым объемом и локонами, макияж с розовой помадой и украсила уши интересными серьгами с камнями и большими жемчужинами.

Напомним, Юлия Клекнер на книжном вечере медиаконтроля в Кургаузе появилась в светло-розовом платье с небольшим вырезом и драпировкой.

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