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В небесно-голубом жакете и с цветочной брошью: Кая Каллас на встрече на Филиппинах
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности продемонстрировала сдержанный деловой образ с ярким акцентом.
Кая Каллас приняла участие во встрече министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, которая состоялась в Пасае на Филиппинах. Там представительница ЕС также приняла участие в конференции ЕС–АСЕАН.
Для официального мероприятия Каллас выбрала жакет нежного небесно-голубого оттенка с широкими лацканами, структурированными плечами и серебряными пуговицами, рукава которого она закатала. Политик дополнила наряд лаконичным черным платьем в пол.
Особым акцентом образа стала металлическая брошь в форме цветка с красной серединкой, которую Каллас прикрепила к лацкану жакета.
Кая дополнила наряд небольшими серьгами с камнями, тонкой цепочкой с подвеской, браслетом и смарт-часами. Ее волосы были собраны в низкий пучок и закреплены декоративной заколкой с жемчужинами.
Макияж Каллас был естественным и сдержанным: она слегка подчеркнула глаза, нанесла розовые румяна и помаду натурального оттенка. Образ получился элегантным, деловым и уместным для дипломатической встречи.
Напомним, Кая Каллас в клетчатом жакете и красном свитере появилась в Брюсселе.