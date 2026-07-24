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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В небесно-голубом жакете и с цветочной брошью: Кая Каллас на встрече на Филиппинах

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности продемонстрировала сдержанный деловой образ с ярким акцентом.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Кая Каллас

Кая Каллас / © Associated Press

Кая Каллас приняла участие во встрече министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, которая состоялась в Пасае на Филиппинах. Там представительница ЕС также приняла участие в конференции ЕС–АСЕАН.

Для официального мероприятия Каллас выбрала жакет нежного небесно-голубого оттенка с широкими лацканами, структурированными плечами и серебряными пуговицами, рукава которого она закатала. Политик дополнила наряд лаконичным черным платьем в пол.

Кая Каллас / © Associated Press

Кая Каллас / © Associated Press

Особым акцентом образа стала металлическая брошь в форме цветка с красной серединкой, которую Каллас прикрепила к лацкану жакета.

Кая Каллас / © Associated Press

Кая Каллас / © Associated Press

Кая дополнила наряд небольшими серьгами с камнями, тонкой цепочкой с подвеской, браслетом и смарт-часами. Ее волосы были собраны в низкий пучок и закреплены декоративной заколкой с жемчужинами.

Кая Каллас / © Associated Press

Кая Каллас / © Associated Press

Макияж Каллас был естественным и сдержанным: она слегка подчеркнула глаза, нанесла розовые румяна и помаду натурального оттенка. Образ получился элегантным, деловым и уместным для дипломатической встречи.

Напомним, Кая Каллас в клетчатом жакете и красном свитере появилась в Брюсселе.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
99
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