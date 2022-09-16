В небесно-голубом жакете и жемчугах: вице-президент США в деловом образе выступила на саммите

Камала Харрис скомбинировала в своем деловом аутфите голубой костюм и любимые жемчужные украшения.
Вице-президент США Камала Харрис приняла участие в саммите "Объединенные против ненависти", который состоялся в восточной комнате Белого дома в Вашингтоне. Там она выступила с речью.
Она также приняла участие во встрече с лидерами стран Карибского бассейна и Доминиканы в Блэр-Хаусе.
В этот день политик продемонстрировала деловой образ в небесно-голубом жакете, который сочетала с черным топом.
Аутфит Камала дополнила любимыми украшениями: жемчужными серьгами и золотой цепочкой с жемчугом.
Укладка с локонами и нежный макияж завершили лук вице-президента.
Напомним, в прошлый раз Харрис продемонстрировала образ в деловом костюме цвета кэмел и белой блузке.
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