В небесно-голубом жакете и жемчугах: вице-президент США в деловом образе выступила на саммите

Камала Харрис скомбинировала в своем деловом аутфите голубой костюм и любимые жемчужные украшения.

Вице-президент США Камала Харрис приняла участие в саммите "Объединенные против ненависти", который состоялся в восточной комнате Белого дома в Вашингтоне. Там она выступила с речью.

Она также приняла участие во встрече с лидерами стран Карибского бассейна и Доминиканы в Блэр-Хаусе.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

В этот день политик продемонстрировала деловой образ в небесно-голубом жакете, который сочетала с черным топом.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Аутфит Камала дополнила любимыми украшениями: жемчужными серьгами и золотой цепочкой с жемчугом.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Укладка с локонами и нежный макияж завершили лук вице-президента.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Харрис продемонстрировала образ в деловом костюме цвета кэмел и белой блузке.

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