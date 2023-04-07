В небесно-голубой рубашке и на высоких каблуках: премьер-министр Италии на переговорах в Риме

Джорджа Мэлони разбавила темный деловой костюм рубашкой красивого оттенка.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встречала у офиса правительства Киджи в Риме своего коллегу — премьер-министра Испании Педро Санчеса, приехавшего с рабочим визитом. В них прошли двусторонние переговоры.
Мелони появилась там в деловом черном костюме с брюками-клеш и небесно-голубой рубашке с воротником-стойкой.
Аутфит Джорджа дополнила черными сапогами на высоких каблуках и классическим черным пальто.
Премьер сделала аккуратную укладку, нежный макияж, украсила уши лаконичными голубыми серьгами и завершила лук красным маникюром.
Санчес был одет в классический черный костюм, светло-голубую рубашку и галстук малинового оттенка.
Напомним, в прошлом месяце Джорджа Мелони стала звездой соцсетей благодаря своему эмоциональному выступлению в Сенате о важности поддержки Украины.
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