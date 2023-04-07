В небесно-голубой рубашке и на высоких каблуках: премьер-министр Италии на переговорах в Риме

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встречала у офиса правительства Киджи в Риме своего коллегу — премьер-министра Испании Педро Санчеса, приехавшего с рабочим визитом. В них прошли двусторонние переговоры.

Мелони появилась там в деловом черном костюме с брюками-клеш и небесно-голубой рубашке с воротником-стойкой.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Аутфит Джорджа дополнила черными сапогами на высоких каблуках и классическим черным пальто.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Премьер сделала аккуратную укладку, нежный макияж, украсила уши лаконичными голубыми серьгами и завершила лук красным маникюром.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Санчес был одет в классический черный костюм, светло-голубую рубашку и галстук малинового оттенка.

Педро Санчес и Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлом месяце Джорджа Мелони стала звездой соцсетей благодаря своему эмоциональному выступлению в Сенате о важности поддержки Украины.

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