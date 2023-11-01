В нем 25 слов: испанский герцог назвал дочь слишком длинным именем

33-летнему аристократу придется значительно сократить имя своей дочери, если он хочет, чтобы она была официально зарегистрирована.

Испанский герцог по имени Фернандо Фитц-Джеймс Стюарт оказался в неприятной ситуации, поскольку вынужден сменить имя своей дочери. Дело в том, что мужчина и его 31-летняя жена София Паласуэло решили дать ребенку целых 11 имен, в котором аж 25 слов, сообщает Daily Mail.

Девочку назвали София Фернанда Долорес Каэтана Тереза Анхела де ла Крус Микаэла дель Сантисимо Сакраменто дель Пертуо Сокорро де ла Сантисима Тринидад и де Тодос Лос Сантос.

Такое длинное имя пара выбрала как дань уважения покойной герцогине Альбе, известной как богатейшая женщина Испании, и другим членам семьи. Для пары это второй ребенок, их первая дочь родилась 8 сентября 2020 года, но ее имя не столь длинное - Росарио Фитц-Джеймс Стюарт и Паласуэло.

Напомним, пара поженилась 6 октября 2018 года во Дворце Лирия. София - дочь архитектора Фернандо Паласуэло и его бывшей жены Софии Баррозу.

София Паласуэло и Фернандо Фитц-Джеймс Стюарт / Фото: Getty Images

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