В нем был маленький секрет: эксперт рассказал интересный нюанс о свадебном платье Кейт Миддлтон

В этом году герцог и герцогиня Кембриджские отпраздновали уже одиннадцатую годовщину со дня своей свадьбы.

Мы уже рассказывали, что свадебное платье герцогини Кембриджской побило все рекорды. Вскоре после свадьбы Кейт и Уильяма наряд невесты был выставлен на выставке в Букингемском дворце. И за два с половиной месяца дворец, где выставлялось знаменитое платье от Модного дома Alexander McQueen, сшитое дизайнером Сарой Бертон, посетили более 600 000 человек, что стало рекордной цифрой.

Свадьба Кейт и Уильяма / Фото: Associated Press

Герцогиня Кембриджская выглядела в день своей свадьбы просто роскошно. Платье цвета слоновой кости было создано из атласа и кружева, по настоянию Кэтрин на шелке не было никаких украшений, кроме цветов и трилистников из кружева.

Шлейф платье был около 2,7 метров (для сравнения, шлейф свадебного платья принцессы Дианы - 7,5 метров). А общая стоимость наряда составила около 350 тысяч долларов.

Свадьба Кейт и Уильяма / Фото: Associated Press

Эксперт по стилю Миранда Холдер утверждает, что Кейт Миддлтон использовала скрытую подкладку в своем платье, чтобы подчеркнуть свою талию, пишет Express. В своем аккаунте в TikTok стилист недавно опубликовала ролик о свадебном платье Кейт.

"Саре Бертон из Alexander McQueen не привыкать делать женские фигуры еще более невероятными, чем они есть".

По словам Миранды, бренд хорошо известен своими корсетными изделиями и викторианским дизайном, знание которых было использовано, чтобы уменьшить талию Кейт.

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По правде говоря, Кейт действительно не нуждается в уменьшении талии. Однако Сара понимает, насколько важны пропорции и баланс в любом наряде, чтобы максимально использовать красивую фигуру, которая есть у невесты. Поэтому, помня об этом, Сара добавила дополнительную подкладку вокруг бедер и ягодиц, что сделало талию Кейт крошечной, а образ невесты - потрясающим", - говорит стилист в своем видео.

Свадьба Кейт и Уильяма / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл обиделась на высказывание Кэти Перри из-за ее свадебного платья.

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