В нем был один секрет: раскрыта интересная деталь свадебного платья Меган Маркл

Не секрет, что в образе каждой невесты, и особенно британской невесты, должно быть что-то синее (или голубое). У Меган Маркл на свадьбе с принцем Гарри это тоже было.
Дизайнер ее свадебного платья Клэр Уэйт Келлер пролила свет на свадебный образ герцогини Сассекской. Экс-художественный руководитель Дома Givenchy, которая была автором свадебного платья Меган, раскрыла новые подробности образа.
Синяя ткань была вшита в подол платья невесты. И это был не просто кусок синей ткани, а материал из платья, в котором Меган появилась на первом свидании с принцем Гарри. Поэтому Меган была единственным человеком, которая узнала о том, что что-то синее в ее образе таки есть.
"Это был идеальный личный сувенир, который был тайно спрятан внутри платья", — добавила дизайнер, пишет people.
Несколько месяцев спустя герцогиня Сассекская неожиданно появилась на церемонии вручения наград British Fashion Awards в Лондоне, чтобы вручить Уэйт Келлер статуэтку. Меган тогда была беременна принцем Арчи. Они обнялись на сцене, а в своей речи Клэр тогда сказала:
"То, что такой человек доверяет тебе в невероятный момент своей жизни, — это просто самая невероятная честь. Я не могу отблагодарить вас, потому что это был самый прекрасный момент", - сказала дизайнер.
Напомним, недавно стало известно, что Меган Маркл завела страницу в Instagram, где планирует зарабатывать миллионы долларов.
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