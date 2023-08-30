В нем был один секрет: раскрыта интересная деталь свадебного платья Меган Маркл

Не секрет, что в образе каждой невесты, и особенно британской невесты, должно быть что-то синее (или голубое). У Меган Маркл на свадьбе с принцем Гарри это тоже было.

Дизайнер ее свадебного платья Клэр Уэйт Келлер пролила свет на свадебный образ герцогини Сассекской. Экс-художественный руководитель Дома Givenchy, которая была автором свадебного платья Меган, раскрыла новые подробности образа.

Свадьба Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Синяя ткань была вшита в подол платья невесты. И это был не просто кусок синей ткани, а материал из платья, в котором Меган появилась на первом свидании с принцем Гарри. Поэтому Меган была единственным человеком, которая узнала о том, что что-то синее в ее образе таки есть.

"Это был идеальный личный сувенир, который был тайно спрятан внутри платья", — добавила дизайнер, пишет people.

Меган Маркл и Клэр Уэйт Келлер на церемонии British Fashion Awards / Фото: Getty Images

Несколько месяцев спустя герцогиня Сассекская неожиданно появилась на церемонии вручения наград British Fashion Awards в Лондоне, чтобы вручить Уэйт Келлер статуэтку. Меган тогда была беременна принцем Арчи. Они обнялись на сцене, а в своей речи Клэр тогда сказала:

"То, что такой человек доверяет тебе в невероятный момент своей жизни, — это просто самая невероятная честь. Я не могу отблагодарить вас, потому что это был самый прекрасный момент", - сказала дизайнер.

Свадьба Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, недавно стало известно, что Меган Маркл завела страницу в Instagram, где планирует зарабатывать миллионы долларов.

Читайте также:

Меган Маркл и принц Гарри (13 фото)