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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
336
Время на прочтение
1 мин

В нем всего два ингредиента: какое блюдо ест на завтрак принц Джордж – наследник британского престола

Старший сын принца Уильяма и принцессы Кейт – принц Джордж – начинает свой день с сытного и полезного завтрака, богатого питательными веществами, важными для здоровья сердца.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Джордж

Принц Джордж / © Getty Images

Утренний прием пищи 12-летнего принца Джорджа простой и содержит ингредиенты, которые, как считается, способствуют поддержанию здоровья сердца в долгосрочной перспективе.

Джордж ест на завтрак овсянку с яблоками. Такое сочетание продуктов для завтрака наверняка уже есть в кухонных шкафах многих семей по всей Великобритании.

Принц Джордж / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Принц Джордж / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Хотя этот прием пищи может показаться скромным, эксперты по питанию давно подчеркивают пользу обоих ингредиентов как части сбалансированного рациона. Вместе они обеспечивают сочетание клетчатки, витаминов и углеводов, которые могут помочь организму оставаться энергичным в течение всего утра, пишет журнал Ok!.

Яблоки являются источником клетчатки, витамина С и растительных соединений, известных как полифенолы. По данным Британского фонда сердца, диета, богатая фруктами и овощами, может способствовать поддержанию здоровья сердца и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний в долгосрочной перспективе.

Ранее мы рассказывали, какой завтрак предпочитает принцесса Уэльская Кейт.

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Дата публикации
Количество просмотров
336
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