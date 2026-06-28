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В нем всего два ингредиента: какое блюдо ест на завтрак принц Джордж – наследник британского престола
Старший сын принца Уильяма и принцессы Кейт – принц Джордж – начинает свой день с сытного и полезного завтрака, богатого питательными веществами, важными для здоровья сердца.
Утренний прием пищи 12-летнего принца Джорджа простой и содержит ингредиенты, которые, как считается, способствуют поддержанию здоровья сердца в долгосрочной перспективе.
Джордж ест на завтрак овсянку с яблоками. Такое сочетание продуктов для завтрака наверняка уже есть в кухонных шкафах многих семей по всей Великобритании.
Хотя этот прием пищи может показаться скромным, эксперты по питанию давно подчеркивают пользу обоих ингредиентов как части сбалансированного рациона. Вместе они обеспечивают сочетание клетчатки, витаминов и углеводов, которые могут помочь организму оставаться энергичным в течение всего утра, пишет журнал Ok!.
Яблоки являются источником клетчатки, витамина С и растительных соединений, известных как полифенолы. По данным Британского фонда сердца, диета, богатая фруктами и овощами, может способствовать поддержанию здоровья сердца и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний в долгосрочной перспективе.
Ранее мы рассказывали, какой завтрак предпочитает принцесса Уэльская Кейт.