В нем всего два ингредиента: какое блюдо ест на завтрак принц Джордж – наследник британского престола

Принц Джордж / © Getty Images

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Утренний прием пищи 12-летнего принца Джорджа простой и содержит ингредиенты, которые, как считается, способствуют поддержанию здоровья сердца в долгосрочной перспективе.

Джордж ест на завтрак овсянку с яблоками. Такое сочетание продуктов для завтрака наверняка уже есть в кухонных шкафах многих семей по всей Великобритании.

Принц Джордж / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Хотя этот прием пищи может показаться скромным, эксперты по питанию давно подчеркивают пользу обоих ингредиентов как части сбалансированного рациона. Вместе они обеспечивают сочетание клетчатки, витаминов и углеводов, которые могут помочь организму оставаться энергичным в течение всего утра, пишет журнал Ok!.

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Яблоки являются источником клетчатки, витамина С и растительных соединений, известных как полифенолы. По данным Британского фонда сердца, диета, богатая фруктами и овощами, может способствовать поддержанию здоровья сердца и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний в долгосрочной перспективе.

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