В нем всего пять спален: как выглядит новый дом экс-принца Эндрю, которым он так недоволен

Бывший принц Эндрю и его новый дом Ферма Марш / © Associated Press

Реклама

В настоящее время брат короля Чарльза временно проживает в Вуд-Фарм (бывшем доме его отца принца Филиппа), пока ожидается завершение масштабного ремонта в его новой постоянной резиденции, которая, как ожидается, будет находиться на Марш Фарм, также в поместье Сандрингем.

Ферма Марш, которая, как ожидается, станет его постоянным местом жительства, расположена в небольшой деревне Вулфертон, в пределах королевского поместья Сандрингем.

Ферма Марш в Сандрингеме / © Getty Images

Это поместье гораздо менее уединенное, чем ферма Вуд, поскольку расположено рядом с частной дорогой, а также в нем всего пять спален, что, согласно слухам, буквально шокировало Эндрю, который привык к королевской роскоши. В его предыдущем доме Роял Лодж было тридцать спален.

Реклама

Поместье Роял Лодж в Виндзоре - бывший дом экс-принца Эндрю / © Getty Images

Обе собственности находятся в частной собственности короля Чарльза, который унаследовал поместье Сандрингем площадью 20 000 акров от своей покойной матери королевы Елизаветы II.

Ферма Марш в Сандрингеме / © Getty Images

Ранее источники сообщали, что Эндрю уговаривал своего брата получить разрешение на то, чтобы его дом навсегда обосновался в Вуд-Фарме, поскольку это место обеспечивает большую уединенность. Но король, судя по всему, отказал в этой просьбе брату.