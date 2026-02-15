- Дата публикации
В нем всего пять спален: как выглядит новый дом экс-принца Эндрю, которым он так недоволен
Бывшего принца Эндрю наконец-то выселили из Роял-Лодж и теперь его новым домом стало крошечное частное поместье в Сандрингеме.
В настоящее время брат короля Чарльза временно проживает в Вуд-Фарм (бывшем доме его отца принца Филиппа), пока ожидается завершение масштабного ремонта в его новой постоянной резиденции, которая, как ожидается, будет находиться на Марш Фарм, также в поместье Сандрингем.
Ферма Марш, которая, как ожидается, станет его постоянным местом жительства, расположена в небольшой деревне Вулфертон, в пределах королевского поместья Сандрингем.
Это поместье гораздо менее уединенное, чем ферма Вуд, поскольку расположено рядом с частной дорогой, а также в нем всего пять спален, что, согласно слухам, буквально шокировало Эндрю, который привык к королевской роскоши. В его предыдущем доме Роял Лодж было тридцать спален.
Обе собственности находятся в частной собственности короля Чарльза, который унаследовал поместье Сандрингем площадью 20 000 акров от своей покойной матери королевы Елизаветы II.
Ранее источники сообщали, что Эндрю уговаривал своего брата получить разрешение на то, чтобы его дом навсегда обосновался в Вуд-Фарме, поскольку это место обеспечивает большую уединенность. Но король, судя по всему, отказал в этой просьбе брату.