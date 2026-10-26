В немодных брюках: Шарлотта Казираги удивила выбором наряда для интервью

Шарлотта Казираги / © Getty Images

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В воскресенье, 25 октября, дочь принцессы Монако — Шарлотта Казираги — стала гостьей итальянского телешоу Che Tempo Che Fa Фабио Фацио, чтобы прорекламировать свою книгу La Fêlure («Трещина» / «Разлом»). Она рассказала о своём творчестве и личном опыте.

Что касается образа, то она выбрала свой любимый модный дом Chanel и сочетала облегающие черные джинсы с высокой посадкой, чёрным лаконичным топом с монограммой бренда и серым жакетом, рукава которого она закатала. Образ Шарлотты был из коллекции Fall-Winter 2026 Pre Collection.

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Шарлотта Казираги / © Getty Images

Интересно, что для своего выхода Шарлотта выбрала именно джинсы-скини — модель, которая в последние годы отошла на второй план в мире моды. В 2026 году модные тенденции склоняются к более свободным силуэтам, которые пришли на смену облегающим, ведь в моде прежде всего комфорт и непринужденность. Скини часто ассоциируются с эстетикой 2010-х годов, когда узкие джинсы были неотъемлемой частью повседневного гардероба, а сегодня их уже не считают бесспорным трендом, хотя они и не исчезли окончательно из магазинов. В то же время выбор Шарлотты демонстрирует, что классические скинни вполне могут выглядеть современно при условии правильного стилистического сочетания.

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Завершающим штрихом образа стали лаковые туфли с открытой пяткой, красный маникюр и несколько колец на пальцах.

О том, откуда возникло у неё желание написать книгу и связана ли она с личным опытом писательницы, она рассказала в интервью для Les Inrocks.

«Идея написать эту книгу возникла благодаря нескольким произведениям, которые произвели на меня сильное впечатление. Прежде всего, конечно, это „Надлом“ Фицджеральда. Этот несколько необычный для его творчества текст поразил меня своей безжалостной проницательностью, а также юмором. Впоследствии меня глубоко затронули размышления Жиля Делёза об этом произведении в его эссе „Логика смысла“. А ещё на меня произвёл сильное впечатление эссе Жана-Луи Кретьена „Хрупкость“, в котором также речь идёт о надломе», — рассказала Шарлотта. «Поэтому мне захотелось исследовать тему хрупкости, сосредоточившись на том, что ещё не разрушено окончательно, но уже может сломаться. Именно это и характеризует перелом. В фундаментальном произведении Фицджеральда меня заинтересовало то, что он описывает настоящий крах и в то же время задается вопросом, почему, оказавшись в полном упадке, человек вдруг осознает надлом, который существовал ещё до этого состояния. Фицджеральд рассказывает о собственном падении, об отсутствии внутренних ресурсов. Он — человек, сломленный алкоголем и обремененный огромными долгами. Однако именно этот крах побуждает его задуматься о внутреннем разломе — состоянии, предшествующем окончательному разрушению. Этот вопрос привёл меня к другому: почему нам порой так трудно распознать хрупкость окружающих нас людей? Я хотела понять эту скрытую сущность надлома — его молчаливость, незаметность и коварство».

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