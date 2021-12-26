В необычном пальто и шляпе-таблетке: красивая герцогиня Камилла с принцем Чарльзом сходила на службу

В необычном пальто и шляпе-таблетке: красивая герцогиня Камилла с принцем Чарльзом сходила на службу

Некоторые члены британской королевской семьи посетили службу в церкви на Рождество.

Наследник трона принц Чарльз и его супруга герцогиня Камилла 25 декабря были запечатлены фотографами по пути на утреннюю службу в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке в Виндзоре.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Associated Press

Чарльз и Камилла посещали службу вместе с принцем Эдвардом (младшим братом Чарльза и его женой графиней Софи Уэссекской. 95-летняя королева Елизавета II в этот раз отсутствовала на службе в часовне Святого Георгия, но ее ежегодная рождественская речь традиционно транслировалась по телевидению. Отсутствие монарха на службе - это личный выбор королевы, и он следует осторожному подходу, который применялся в течение последних шести месяцев в связи с пандемией.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Associated Press

В то же время Чарльз и Камилла охотно приветствовали фотографов. Герцогиня Корнуольская была одета в красивое синее пальто в крупную двухцветную клетку и шляпу-таблетку с декором, похожим на перья. На шее у Камиллы был жемчужный чокер с бриллиантовой брошью-застежкой, а в ушах были жемчужные серьги.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Associated Press

Камилла несла в руках прозрачный зонтик, маленькую черную сумку от Chanel и высокие замшевые сапоги. Также у Камиллы была идеальная укладка и легкий макияж на лице.

Герцогиня Корнуольская / Associated Press

Принц Чарльз был в темном пальто, синих брюках, белой рубашке и галстуке.

Герцогиня Корнуольская / Associated Press

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