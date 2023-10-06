В необычном луке и с винтажной сумкой: королева Максима приехала в университет

52-летняя королевская особа активно исполняет свои обязанности и снова появилась на публике.

Королева Максима посетила Центр экспертизы прикладного искусственного интеллекта Амстердамского университета прикладных наук в Амстердаме. Визит посвящен ответственному использованию и применению искусственного интеллекта.

Королева Максима / Фото: Getty Images

В этот раз королевская особа выбрала весьма необычный образ. Она была в шерстяной юбке-миди с карманами светло-коричневого цвета от Massimo Dutti, в черной блузке з галстуком, а в руках держала винтажную сумку Susan Gail с бамбуковой ручкой из черной кожи.

У Максимы были распущены волосы, в ушах сверкали цветочные серьги, а на лице был макияж с блестящими тенями на веках.

Королева Максима / Фото: Getty Images

У супруги короля Виллема-Александра сейчас очень насыщенный график встреч и мероприятий. Днем ранее королевская чета посетила церемонию, на которой Максима появилась в платье с пайетками и выглядела очень эффектно.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

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