В необычном луке и с винтажной сумкой: королева Максима приехала в университет

52-летняя королевская особа активно исполняет свои обязанности и снова появилась на публике.
Королева Максима посетила Центр экспертизы прикладного искусственного интеллекта Амстердамского университета прикладных наук в Амстердаме. Визит посвящен ответственному использованию и применению искусственного интеллекта.
В этот раз королевская особа выбрала весьма необычный образ. Она была в шерстяной юбке-миди с карманами светло-коричневого цвета от Massimo Dutti, в черной блузке з галстуком, а в руках держала винтажную сумку Susan Gail с бамбуковой ручкой из черной кожи.
У Максимы были распущены волосы, в ушах сверкали цветочные серьги, а на лице был макияж с блестящими тенями на веках.
У супруги короля Виллема-Александра сейчас очень насыщенный график встреч и мероприятий. Днем ранее королевская чета посетила церемонию, на которой Максима появилась в платье с пайетками и выглядела очень эффектно.
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