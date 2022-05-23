В необычном пальто и с букетом: в аккаунте королевы Елизаветы II опубликовали новое "фото дня"

В необычном пальто и с букетом: в аккаунте королевы Елизаветы II опубликовали новое "фото дня"

В Великобритании готовятся к празднованию платинового юбилея правления королевы Елизаветы II.

В связи с этим в Instagram аккаунт ежедневно публикует фотографии королевы Елизаветы II, которые были сделаны в разные годы ее долгого 70-летнего правления.

"2011 год: королева приветствует толпу возле Тринити-колледжа в Дублине во время своего исторического государственного визита в Республику Ирландия.

В 2011 году в Швеции была успешно проведена первая в мире синтетическая трансплантация органов", - говорится в подписи под новой публикацией.

Вчера, напомним, мы показывали кадр за 2010 год. На нем школьники приветствуют королеву в Клотоне, Северный Йоркшир.

Смысл этой акции в том, чтобы каждый день в блоге королевы был опубликован снимок, который знаменует собой один год ее правления.

Сегодня, отметим, Ее Величество ждут на цветочной выставке в Челси.

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