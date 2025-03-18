В необычном пальто и ярких серьгах-кисточках: королева Максима отправилась в новую поездку с мужем

Король Виллем-Александр и королева Максима были запечатлены в аэропорту в Найроби, прибыв на самолете нидерландского правительства PH-GOV перед своим трехдневным государственным визитом в Кению.

Королева облачилась в белый топ, черное пальто с красным декором и интересной застежкой от Anna Trzebinski и красные брюки-клеш со стрелками, а обута была в замшевые эспадрильи насыщенного красного цвета на платформе. Максима собрала волосы в низкий пучок, надела красные серьги-кисточки от Miccy's Jewelz, которые эффектно подчеркивали ее образ, также у нее был выразительный макияж глаз и блеск на губах, а на запястье часы на черном кожаном ремешке и браслеты. Маникюр Максима сделала в красном оттенке.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Ее супруг король Виллем-Александр был в классическом темно-синем костюме, белой рубашке и голубом галстуке в принт. А обут в черные кожаные туфли.

В ближайшие три дня мы увидим множество образов короля и королевы, что особенно интересно, так как им предстоит много публичных выходов во время этой поездки.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Напомним, на днях мы показывали, как выглядит натуральный цвет волос королевы Максимы.

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