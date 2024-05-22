В необычном платье и желтых лодочках: королева Мэри на синей дорожке

Ее Величество была запечатлена фотографами с генеральным директором Федерикой Маркионни после Global Fashion Summit: Copenhagen Edition 2024 в Koncerthuset.

На королеве Мэри было очень интересное платье цвета баклажан с ярким принтом на подоле и к нему она подобрала желтые туфли-лодочки на высоких каблуках, которые отлично гармонировали с образом. На шее у королевы было золотое колье и несколько подвесок, в том числе и та золотая подвеска с инициалом ее мужа "F", а в ушах – лаконичные серьги-гвоздики. Волосы были распущены и красиво уложены, а макияж на лице выполнен в натуральных оттенках.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Напомним, недавно королевская чета Дании вернулась из поездки в Норвегию, где у пары было несколько дней рабочих мероприятий с членами норвежской королевской семьи.

Кронпринц Хокон, кронпринцесса Метте-Марит, королева Соня, король Фредерик X и королева Мэри / Фото: Getty Images

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