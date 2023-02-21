В необычном платье с бантиками: леди Амелия Виндзор продемонстрировала интересный лук

Леди Амелия посетила показ Сьюзан Фэнг во время Недели моды, которая сейчас проходит в Лондоне.

27-летняя британская аристократка, которая была названа одной из самых красивых королевских особ 2022 года, блистала перед камерами фотографов в макси-сарафане на тонких бретельках, расшитом камнями на лифе и декорированном белыми бантами из тюля.

Необычный наряд леди Амелия дополнила туфлями с цветочным принтом на невысоких квадратных каблуках. Прическа и макияж у девушки почти всегда выглядят одинаково. Амелия лишь подчеркивает свою естественную красоту, а волосы обычно просто расчесывает по пробору.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Ранее Амелия Виндзор посещала показ Bora Aksu во время Недели моды в Лондоне и пришла на шоу в розовом платье с кружевами на подоле от этого же дизайнера и оливковом стеганом пальто с большими накладными карманами. Под цвет пальто Амелия подобрала также носки и обула черные лоферы от Miu Miu.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

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