В неоново-синем платье и с безупречной укладкой: герцогиня Корнуольская на приеме в Кларенс-хаус

Герцогиня Корнуольская Камилла устроила очередной прием в Кларенс-хаусе.

Супруга принца Чарльза устроила прием для британских команд по конному спорту. 74-летняя герцогиня, покровительница Британской федерации конного спорта, устроила прием, посвященный успеху наездников на Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года в Токио, которые прошли в Японии в прошлом году.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

Во время приема наездник сэр Ли Пирсон, завоевавший тройное золото в пара-выездке на Олимпийских играх в Токио в прошлом году, во время приема в Кларенс-Хаусе преподнес герцогине книгу и предупредил Камиллу, что в ней есть несколько дерзких моментов. На что Камилла обрадовалась и ответила: "Я люблю дерзкие моменты. С нетерпением жду возможности прочитать это".

На мероприятие герцогиня прибыла в неоново-синем платье на пуговицах, дополнив его несколькими золотыми браслетами на запястье и жемчужными серьгами-висюльками. А также сделала красивую укладку и макияж.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

Отметим, команда Великобритании завоевала 13 медалей и заняла второе место в таблице медалей по конному спорту, что стало для нее одной из их самых успешных игр. В своей речи герцогиня поблагодарила спортсменов и всех, кто их поддерживает за их блестящий успех в Токио, добавив: "Было замечательно видеть медаль за медалью за медалью по телевидению. – Я молюсь, чтобы в Париже было еще лучше". Напомним, Олимпиада 2024 пройдет во французской столице.

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