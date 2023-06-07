Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В неоново-зеленом костюме с пикантным декольте: Джессика Честейн в эффектном образе пришла на премию

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
354
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В неоново-зеленом костюме с пикантным декольте: Джессика Честейн в эффектном образе пришла на премию

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

46-летняя актриса получила награду на мероприятии.

Джессика Честейн посетила церемонию вручения наград Drama Desk Awards в Нью-Йорке.

Перед фотокамерами актриса предстала в ярком образе. На ней был наряд неоново-зеленого цвета, состоявший из удлиненного жакета, корсетного топа с пикантным декольте и пуговицами и брюк клеш в стиле 70-х годов. Талию Честейн подчеркнула широким поясом в тон.

Джессика Честейн / © Getty Images
Джессика Честейн / Фото: Getty Images

Аутфит Джессика дополнила босоножками на экстремально высокой платформе. Рыжие волосы она уложила в легкие локоны, на лицо надела коричневые солнцезащитные очки и накрасила губы розовым блеском. Длинный гигиенический маникюр завершил лук Джесс.

В этот вечер актриса получила награду за главную роль в пьесе Генрика Ибсена "Кукольный дом".

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
354
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация