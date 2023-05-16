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В непривычно скромном образе: королева Маргрете II с тростью в руках появилась на аудиенции

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
282
Время на прочтение
1 мин
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В непривычно скромном образе: королева Маргрете II с тростью в руках появилась на аудиенции

Президент Чехии Петр Павел, королева Маргрете II и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Королева Маргрете II вместе со своим старшим сыном-наследником трона - кронпринцем Фредериком - приветствовала президента Чехии Петра Павела.

Ее Величество, президент и наследный принц были запечатлены фотографами в замке Амалиенборг в Копенгагене. Королева одета в скромный бежевый костюм, совсем не примечательный, и обута в коричневые туфли из кожи и без каблуков. Под жакет Маргрете надела цветастую блузку с бантом, а ей в тон подобрала серьги с камнями и брошку, пришпиленную к воротнику жакета.

Президент Чехии Петр Павел, королева Маргрете II и кронпринц Фредерик / © Getty Images
Президент Чехии Петр Павел, королева Маргрете II и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Волосы 83-летней королевы были собраны в пучок, она была в очках и с яркой помадой на губах. Также ее ногти были накрашены ярким лаком. А в руках Ее Величество держала трость, с которой теперь выходит на публику.

Напомним, королева Маргрете II приветствовала подданных с балкона в день своего рождения – 16 апреля. А за неделю до этого впервые появилась на публике после операции на спине и была запечатлена с тростью.

Королева Маргрете II / © Getty Images
Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
282
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