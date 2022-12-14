В ней было скрытое послание: чем особенна рождественская открытка Чарльза и Камиллы

Недавно британская королевская семья представила рождественскую открытку короля Чарльза III и королевы-консорта Камиллы. Поклонники разглядели в этой карточке особое послание от короля.

Эта фотография короля и королевы была сделана 3 сентября 2022 года на Бремарских играх, которые так любила посещать королева Елизавета II. А еще кадр сняли за пять дней до ее смерти в Балморале.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Бремарские игры в британской королевской семье чтят с 1848 года, когда королева Виктория впервые посетила их.

Королева Елизавета II каждый год тоже посещала мероприятия и всегда была в приподнятом настроении, когда приезжала. А в 2022 году впервые не смогла присутствовать на них за свое 70-летнее правление.

Чарльз и королева Елизавета II на Бремарских играх в 2019 году / Фото: Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла на Бремарских играх 2022 года / Фото: Getty Images

Как пишет Hello!, фотография, возможно, была выбрана, чтобы отразить этот переход правления от Елизаветы II к Чарльзу и продемонстрировать желание сына продолжить традиции, заложенные матерью.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Сегодня также была представлена рождественская открытка принца и принцессы Уэльских.

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