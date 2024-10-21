В нежно-голубом образе: красивая королева Мэри приехала с мужем в Берлин

Королева Дании Мэри прибыла с королем Фредериком во дворец Шлосс Бельвю в Берлине, Германия. Датская королевская чета находится в Берлине, чтобы отпраздновать 25-ю годовщину посольств Северных стран сегодня.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Мэри и Фредерика встречал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и первая леди Эльке Бюденбендер. Снимками и видео с мероприятия поделились на странице датской королевской семьи в Instagram.

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Королева Мэри выбрала для выхода голубую блузку, юбку длины миди в клетку и нежно-голубое пальто средней длины в сочетании с нюдовыми туфлями-лодочками из кожи на каблуках. Королева была с голубым ободком на голове, в золотых серьгах-клипсах, с золотым браслетом на запястье и в нескольких кольцах. Под мышкой королева держала клатч бежевого цвета, а также распустила волосы и сделала макияж.

"Огромное спасибо за теплый прием", - отмечено в подписи к видео в Instagram дворца.

Напомним, в прошлый раз мы рассматривали образ королевы Мэри в бархатном платье, когда она посетила торжественный ужин по случаю 25-летия AmCham (Американская торговая палата в Дании) во дворце Мольтке в Копенгагене.

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