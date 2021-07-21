В нежно-голубом платье и с зонтиком: герцогиня Камилла на новом мероприятии

В нежно-голубом платье и с зонтиком: герцогиня Камилла на новом мероприятии

Сегодня у герцогини Камиллы и принца Чарльза было несколько мероприятий.

Утром мы видели фотографии принца Уэльского и его супруги герцогини Корнуольской, которые сделали во время прогулки королевской пары по острову Брайер. Тогда на герцогине было платье-рубашка цвета морской волны с поясом на талии и принтом и нюдовые туфли на каблуках.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Getty Images

Ближе к вечеру Чарльз с супругой посетили собрание городских общественных групп и молодежи в парке Виктория. Встреча прошла в рамках третьего дня их визита в графства Девон и Корнуолл.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Getty Images

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Мы увидели на Камилле образ в нежно-голубом прямом платье с рукавами три четверти и молнией посередине, обута герцогиня была в бежевые туфли на каблуках, а в руках держала зонт от солнца. Принц Чарльз был одет в тот же костюм и только лишь поменял галстук. Сегодня последний день визита пары в Девон и Корнуолл.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Getty Images

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Стиль герцогини Корнуольской Камиллы (32 фото)

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