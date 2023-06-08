В нежно-голубом платье и снова с отросшим маникюром: новый выход пресс-секретаря Байдена

Карин Жан-Пьер все никак не найдет время, чтобы обновить свой маникюр.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на очередном брифинге в Вашингтоне появилась в новом красивом аутфите.
На ней было светло-голубое платье без рукавов и с запахом в верхней части, которое очень ей идет. Аутфит Карин дополнила любимой прической, макияжем, жемчужными серьгами и серебряным браслетом.
Жан-Пьер еще не нашла времени для обновления своего маникюра, и снова появилась на работе с отросшим гель-лаком. Надеемся, в следующий раз пресс-секретарь порадует нас новым маникюром.
Напомним, в прошлый раз Карин продемонстрировала образ в красном жакете, белом топе и жемчужных украшениях.
Читайте также: