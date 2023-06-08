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В нежно-голубом платье и снова с отросшим маникюром: новый выход пресс-секретаря Байдена

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
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Время на прочтение
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В нежно-голубом платье и снова с отросшим маникюром: новый выход пресс-секретаря Байдена

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер все никак не найдет время, чтобы обновить свой маникюр.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на очередном брифинге в Вашингтоне появилась в новом красивом аутфите.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На ней было светло-голубое платье без рукавов и с запахом в верхней части, которое очень ей идет. Аутфит Карин дополнила любимой прической, макияжем, жемчужными серьгами и серебряным браслетом.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press
Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Жан-Пьер еще не нашла времени для обновления своего маникюра, и снова появилась на работе с отросшим гель-лаком. Надеемся, в следующий раз пресс-секретарь порадует нас новым маникюром.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Карин продемонстрировала образ в красном жакете, белом топе и жемчужных украшениях.

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Дата публикации
Просмотры
1032
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