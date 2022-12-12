В нежно-голубом платье и свадебной тиаре: принцесса София на церемонии

На церемонии вручения Нобелевской премии, которая прошла в выходные в Стокгольмском концертном зале, присутствовала и принцесса София.

Супруга принца Карла-Филиппа и мать его троих детей выглядела роскошно в сшитом на заказ платье Ida Lanto Couture нежного голубого оттенка с горловиной и длинными рукавами. В руках София держала светлый клатч от Christian Louboutin. Также ее вечерний образ дополняли серьги-висюльки от LWL Jewelry, кольцо и браслет от этого же бренда, а на голове красовалась свадебная тиара Palmette в новой топазовой оправе.

Принцесса София / Фото: Getty Images

У принцессы была красивая вечерняя прическа, а в макияже она подчеркнула глаза и нанесла розовый блеск на губы.

Принцесса София / Фото: Getty Images

На церемонии также присутствовала кронпринцесса Виктория. Она была в розовом платье, сшитом на заказ, от шведского бренда Camilla Thulin и также в тиаре. Вручение Нобелевской премии - одно из немногих мероприятий, на которое члены шведской королевской семьи всегда приходят в тиарах и фамильных украшениях.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

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